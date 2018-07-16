الزجاجات البلاستيك ماتترميش.. جددي ديكور شقتك من غير ولا مليم

زجاجات البلاستيك الفارغة موجودة في كل بيت، وجميعنا نحاول التخلص منها، خاصة أننا نتناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل فكرت يومًا أن هذه الزجاجات تساعدك في إضافة لمسة فنية لديكور منزلك؟

فتغيير الديكور لا يحتاج دائمًا لشراء أثاث جديد ودهانات مختلفة بمبالغ كثيرة، ولكن يمكنك إعادة تدوير الأشياء القديمة لديك لتغيير شكل معين في منزلك، ومن هذه الأشياء زجاجات المشروبات الغازية الفارغة المصنوعة من البلاستيك، فاستفيدي منها في منزلك بأسهل الحيل التالية..

1- تحتاجين إلى حامل لوضع الاكسسورات بدلًا من تلفها وتعرضها للصدأ أو ضياعها وسط أغراضك، والزجاجات البلاستيك تساعدك فى تصميم حامل أنيق لاكسسواراتك، كل ما عليك هو قص الأجزاء العلوية من الزجاجة، وتزيينها بالشكل الذي تحبينه، أو تغليفها بورق حائط مميز يتناسب مع ألوان الغرفة الخاصة بك.

2- النقود المعدنية تضيع بسهولة، فجربي عمل محفظة من الزجاجات البلاستيك، وتحتاجين للجزء السفلي من زجاجتين وربطهما بسوستة تمكنك من الفتح والغلق بسهولة.

3- إذا كنت من عشاق النباتات، يمكنك الاستفادة من الزجاجات البلاستيك القديمة وعملها أصيص زرع، فقصي الزجاجة من العنق، واستخدمي الباقي في زرع النباتات المفضلة لديك.

4- إذا كان لديك حديقة بمنزلك، وتحتاجين لتخصيص مكان للعب الأطفال أو ركن السيارة، وتخشين أشعة الشمس الحارقة، استعيني بالزجاجات الفارغة ولكن تحتاجين فى تجميعها لشهر على الأقل، بحيث يكون لديك أكبر عدد يمكنك لصقه بجانب بعضه لتكوين مظلة لحماية أفراد عائلتك أو سيارتك من الشمس.

5- بالزجاجات الفارغة يمكنك تصميم مجموعة من الرفوف لوضع التوابل أو ألعاب الأطفال داخل غرفتهم، أو عمل خزانة للأحذية، والأمر بسيط، فيمكنك عمل ألواح من الخشب وتثبيتها على عدد من الزجاجات، والفكرة بسيطة ولن تكلفك الكثير.

6- الزجاجات الفارغة يمكن أن تكون وسيلة بسيطة للإضاءة، فاستخدميها بعد قص الجزء السفلي منها ووضع مضرب بيض بها لتثبيت شمعة بداخلها، كما هو موضوع بالصورة، فهذه الحيلة تصلح لتزيين الروف أو تحضير عشاء رومانسي في ضوء الشموع.

7- يمكنك استخدام الزجاجات الفارغة في تعليق النباتات، فقصي الجزء السفلي من الزجاجة، وزينيه بطريقة مناسبة من خلال تلوينه بمساعدة أطفالك، أو لصقه بأي نوع من ورق الحائط، ويمكنك استخدام الزجاجات الفارغة أيضًا في إطعام الطيور.

فكري دائمًا قبل التخلص من أي أشياء قديمة لديك لم تعودي بحاجة إليها، فهذه الأشياء يمكنها مساعدتك في العديد من الأمور بمنزلك، واعرفي أيضًا من هنا حيلا لاستخدام المفاتيح القديمة أو البرطمانات القديمة في ديكور منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا