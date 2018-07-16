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برج القاهرة يتزين بعلم فرنسا احتفالا بـكأس العالم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

شارك برج القاهرة، مساء اليوم الأحد، في احتفالات تتويج منتخب الديوك بلقب كأس العالم 2018، بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 4 – 2 فى اللقاء الذى جمع المنتخبين اليوم الأحد على ملعب "لوجنيكى"، فى العاصمة الروسية موسكو، وذلك حين أضاء بألوان العلم الفرنسي.

وسلم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وإنفانتينو رئيس اتحاد الكرة الدولى "فيفا"، والنجم الألمانى السابق فيليب لام وعارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا، النسخة 21 من كأس العالم لقائد الديوك الحارس هوجو لوريس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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