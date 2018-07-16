برباعية تاريخية.. فرنسا تتوج بالمونديال للمرة الثانية

كتب: علي الزيني

توج المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لوزنيكي بالعاصمة موسكو، في ختام البطولة.

المنتخب الكرواتي قدم شوطا أول يعد الأفضل له في المونديال، لكن ظهر عليه التراجع البدني خلال الشوط الثاني، فيما ظل ديشامب مدرب الديوك يلعب بالطريقة التي بدأ بها اللقاء، وهو ما أعطى الأفضلية للديوك الفرنسية.

البداية جاءت هادئة من قبل الفريقين، وسط تحضيرات في منتصف الملعب من لاعبي المنتخب الكرواتي، وأرسل أنتي ريبيتش تمريرة إلى فرساليكو الذي قابلها بعرضية رائعة أبعدها الدفاع الفرنسي عن منطقة الخطر، بعدها استحوذ لاعبو الديوك الفرنسية على الكرة، وانطلق مبابي وتوغل داخل الدفاع، وأرسل عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء بحثًا عن جيرو، ولكن افتكها الدفاع الكرواتي، وأبعدها عن منطقة الخطر، وفي الدقيقة 18 حصل المنتخب الفرنسي على ركلة حرة مباشرة نفذها أنطوان جريزمان عرضية داخل منطقة الجزاء، سجلها ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه بضربة رأسية، معلنا عن الهدف الأول للفرنسيين.

المنتخب الكرواتي حاول العودة سريعًا إلى المباراة وإدراك هدف التعادل، وأرسل مانزوكيتش كرة عرضية على القائم البعيد قابلها راكتيتش بتسديدة على الطائر مرت بعيدا عن المرمى، وفي الدقيقة 28 أدرك بيريسيتش هدف التعادل، بعد أن حصل المنتخب الكرواتي على ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب نفذها مودريتش، وتبادلها لاعبو كرواتيا برأسيات داخل منطقة الجزاء حتى وصلت إلى فيدا الذي مهدها إلى بيريسيتش على حدود منطقة الجزاء، واستلم الكرة وراوغ كانتي، وسددها بيسراه مرت على يسار هوجو لوريس، معلنا عن هدف التعادل.

الديوك الفرنسية حاولت البحث عن تسجيل هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 34 حصل على ركلة ركنية، نفذها جريزمان عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيريسيتش وخرجت خارج الملعب، وطالب لاعبو فرنسا بركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد بيريسيتش، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد أن لجأ للفيديو، نفذها جريزمان في الدقيقة 38 بعد أن سدد الكرة في منتصف المرمى الكرواتية، معلنا عن الهدف الثاني لمنتخب فرنسا، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، وحصل ماندزوكيتش على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلته من أومتيتي نفذها مودريتش داخل منطقة الجزاء، حولها بيريسيتش برأسية اصطدمت بمدافع فرنسا ثم تهيأت أمام لوفرين الذي سددها بقوة في المرمى ولكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت ركنية، واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع حصل خلالها منتخب كرواتيا نفذها راكيتيتش، ثم قابلها دوماجوج فيدا، ولكنها مرت بغرابة بجوار المرمى الحارس لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الديوك الفرنسية بهدفين لهدف.

المنتخب الكرواتي ضغط منذ انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني من أجل إدراك هدف التعادل مبكرًا، وأرسل راكيتيتش تمريرة بينية لأنتي ريبيتش داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى، وتصدى لها لوريس ببراعة وحولها إلى ركنية، الرد الفرنسي جاء سريعا من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا لمبابي الذي انطلق بالكرة، ومر من فيدا وسدد الكرة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بالحارس دانيل سوباسيتش ومنع مرماه من هدف محقق، وتوقفت المباراة لاقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب، وخرج كانتي في أول تبديلات الديوك، وحل نزونزي بدلا منه، وفي الدقيقة 59 سجل منتخب فرنسا الهدف الثالث، بعد أن أرسل بول بوجبا تمريرة رائعة في الجهة اليمنى لمبابي، الذي انطلق بالكرة ودخل منطقة الجزاء، ثم مررها لجريزمان، استلمها جريزمان ومررها لبوجبا على حدود منطقة الجزاء، قابل الكرة بتسديدة في المرمى اصطدمت بالدفاع وتهيأت له مرة أخرى، ليسددها هذه المرة بيسراه في الشباك سوباسيتش الذي شاهدها وهي تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 65 أحرز كليان مبابي الهدف الرابع لمنتخب فرنسا، بعد أن انطلق لوكاس هيرنانديز ومرر كرة إلى كيليان مبابي خارج منطقة الجزاء، استلمها مبابي وسددها بقوة بالقدم اليمنى لتسكن شباك الحارس سوباسيتش، بعدها سيطر الفرنسيون على الكرة وسط تمريرات بين أقدام لاعبيه، وفي الدقيقة 68 أدرك ماندزوكيتش هدف تقليص الفارق، بعد أن أرسل أومتيتي تمريرة إلى الحارس الفرنسي الذي حاول مراوغة المهاجم الكرواتي الذي سددها مباشرة في المرمى لتسكن الشباك، بعد خطأ فادح من لوريس، بعدها أجرى مدرب كرواتيا أول تبديلاته بخروج ريبيتش وحل مكانه كراماريتش، فيما خرج ماتويدي من منتخب فرنسا وحل توليسو، بعدها ضغط لاعبو كرواتيا من أجل إدراك هدف تقليص الفارق لكن صمد الدفاع الفرنسي أمام كل المحاولات.

لاعبو المنتخب الكرواتي استحوذوا على الكرة في آخر ربع ساعة وسط تحضيرات في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة على مرمى الديوك، واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع، لم يشكل أي منتخب خطورة على المرمى، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء، بتتويج فرنسا ببطولة كأس العالم للمرة الثانية.

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