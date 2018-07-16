ديشامب يكتب التاريخ وفرنسا تعادل البرازيل في نهائي المونديال

كتب: علي الزيني

توج المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لوزنيكي بالعاصمة موسكو، في ختام البطولة.

المنتخب الكرواتي قدم شوطا أول يعد الأفضل له في المونديال، لكن ظهر عليه التراجع البدني خلال الشوط الثاني، فيما ظل ديشامب مدرب الديوك يلعب بالطريقة الذي بدأ بها اللقاء، وهو ما أعطى الأفضلية للديوك الفرنسية.

المنتخب الفرنسي عادل عدد الألقاب التي توج بها منتخبا الأرجنتين وأوروجواي في البطولة، وما زالت فرنسا تبتعد بفارق ثلاثة ألقاب، خلف المنتخب البرازيلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم.

– وضع مبابي مهاجم منتخب فرنسا اسمه بين اللاعبين الأصغر عمرًا الذين نجحوا في تسجيل أهداف خلال المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم، ليصبح في المرتبة الثانية بعد بيليه الذي يظل متربعًا على الصدارة منذ 60 عاما، حيث كان عمره يوم المباراة النهائية 17 عامًا و234 يوما، عندما سجل هدفًا في نهائي مونديال 1958 خلال مواجهة السويد، بينما يبلغ اللاعب الفرنسي الصاعد من عمر 19 عامًا و207 أيام.

– ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث أصبح ثالث شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب ومدرب، حيث حصد المونديال مع منتخب فرنسا عام 1998، قبل أن يتوج اليوم الأحد بحصوله على اللقب مجددا، وهو على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، في مونديال 2018 بروسيا، عقب فوز المنتخب الملقب بـ(الديوك) على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة (4-2).

– ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، لم يحقق سوى شخصين هذا الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاجالو، الذي توج كلاعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي قبل أن يناله كمدير فني عام 1970 بالمكسيك، والألماني فرانز بيكنباور الذي فاز مع المنتخب الألماني كلاعب عام 1974 بألمانيا ثم حصل عليها كمدير فني عام 1990 بإيطاليا.

– أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم منذ 48 عاما، ليعادل عدد الأهداف التي أحرزها منتخب البرازيل في مرمى نظيره الإيطالي في نهائي نسخة المسابقة عام 1970 بالمكسيك، ولم تتجاوز المنتخبات المشاركة في المباريات النهائية حاجز الثلاثة أهداف منذ مونديال 1982 بإسبانيا حتى الآن.

– بوجبا أصبح أول لاعب يسجل في 3 بطولات كبرى لفرنسا (2 كأس العالم + بطولة الأمم الأوروبية)، منذ تييري هنري الذي أحرز 5 أهداف، كما أصبح أول لاعب يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء في نهائي كأس العالم منذ الإيطالي ماركو تارديلي عام 1982، وبات أول لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل هدفًا في نهائي كأس العالم منذ الفرنسي إيمانويل بيتي في نسخة 1998.

– إيفان بيريسيتش هو سابع لاعب من إنتر يسجل في نهائي كأس العالم، بعد: بونينسينيا (1970)، ألتوبيلي (1982)، رومينيجه (1986)، بريمة ( 1990)، رونالدو (2002)، ماتيراتزي (2006)، ثاني لاعب يسجل هدف ويرتكب ركلة جزاء في نهائي كأس العالم، بعد ماركو ماتيراتزي لاعب المنتخب الإيطالي في نهائي 2006، و أكثر لاعب اشترك بأهداف مع منتخب كرواتيا في البطولات الكبرى ( سجل 7 وصنع 4)، متجاوزًا دافور شوكر ( سجل 9 وصنع 1).

– جريزمان أصبح ثاني أفضل هداف لفرنسا في نسخة كأس العالم بعد جوست فونتين والذي سجل (13 هدفا) في 1958، وثالث لاعب يسجل في نهائي أوروبي للأندية، وفي نهائي كأس العالم في نفس الموسم، بعد جيرد مولر في 1974 (ألمانيا وبايرن ميونيخ)، وخورخي فالدانو في 1986 (الأرجنتين وريال مدريد)، كما أصبح ثاني لاعب اشتراكًا بالأهداف في كأس العالم 2018 حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، في المقابل تصدر هاري كين مهاجم إنجلترا القائمة، بعدما أحرز ستة أهداف دون أن يصنع، وعادل رقم زين الدين زيدان كرابع أفضل هداف فرنسي في تاريخ البطولات الكبرى برصيد 10 أهداف ليصبح على بعد أربعة أهداف من ميشيل بلاتيني والذي يتصدر القائمة.



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