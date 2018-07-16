بوتين: روسيا يمكنها أن تفخر بتنظيم كأس العالم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده يمكن أن تفخر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان بوتين يتحدث في ستاد لوجنيكي بموسكو عقب فوز فرنسا على كرواتيا 4-2 في نهائي البطولة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله "كان النهائي رائعا".

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده ستمد العمل بنظام السفر إليها بدون تأشيرة مسبقة حتى نهاية 2018.

وكانت روسيا قد سمحت لجماهير كرة القدم بالسفر إليها بدون تأشيرة مسبقة لحضور النهائيات، بمجرد حصولها على بطاقات الهوية الخاصة بالمشجعين، والتي كانت تصدر لها مع تذاكر المباريات.

وأضاف بوتين للصحفيين "أعتقد أننا سنقوم بالتالي.. بالنسبة للجماهير غير الروسية التي تحمل حاليا بطاقات الهوية الخاصة بالمشجعين، فإننا سنتيح لهم إمكانية الدخول لروسيا بدون تأشيرة مسبقة لعدة مرات حتى نهاية العام".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا