سفير إندونيسيا بالقاهرة: زيادة عدد الطلاب الدارسين بالأزهر إلى 6 آلاف طالب

كشف السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، عن زيادة عدد طلاب بلاده الدارسي في الأزهر الشريف، 1000 طالب وطالبة، ابتداءً من العام الراسي المقبل، لكي يكون إجمالي عدد من يتلقوا العلم بالمعاهد والجامعات الأزهرية، 6000 بدلا من 5000 طالب وطالبة.

وأشاد السفير في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام"، بدور الأزهر الرائد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، مشيرًا إلى أن المعارف الإسلامية التي يدرسها الأزهر تتوافق مع التعاليم الإسلامية السائدة في إندونيسيا، وقال: "معظم قادة الفكر الإسلامي في إندونيسيا هم خريجي الأزهر الشريف، وعلاقة الشعب الإندونيسي بالأزهر هي أقدم من الجمهورية الإندونيسية نفسها، حيث كانت العائلات الإندونيسية ترسل خيرة شبابها للدراسة في الأزهر حتى قبل إعلان الاستقلال".

وقال إنه قد تم إرسال عدد كبير من الطلاب إلى الأزهر الشريف لتعلم الإسلام الصحيح، وأن الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية دينية الأقرب إلى روح الشعب الإندونيسي، مؤكدًا أنه خلال السنوات الطويلة الماضية شاهدنا أن العديد من الشعب الإندونيسي تعلموا اللغة العربية من علماء الأزهر، وتابع: "فالآن نريد أن يتحقق أيضا أن يكون هناك العديد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بجامعة الأزهر يتعلمون اللغة الإندونيسية نظرا لهذه العلاقة القوية".

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