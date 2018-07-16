احتراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين خلال احتفالات فرنسا بالعيد الوطني

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء أمس الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت، على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني، أسفرت عن احتراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن السيارات التي احرقت على هامش احتفالات هذا العام عددها أقل من تلك التي احرقت على هامش احتفالات السنة الماضية، حين أضرم المشاغبون النار في 897 سيارة، بالمقابل فإن عدد الموقوفين هذا العام هو أكبر بكثير من عددهم العام الماضي، إذ بلغ يومها 368 موقوفا.

وأعرب المتحدث عن سروره لأن أعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها أي حادث كبير".

وبحسب حصيلة وزارة الداخلية فقد أصيب في أعمال الشغب ليلتي الجمعة والسبت 29 عنصرا من قوات الأمن مقابل 21 العام الماضي.

ونشرت فرنسا 110 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين سلامة المحتفلين بالعيد الوطني وبنهائي كأس العالم في كرة القدم الذي فازت فيه فرنسا مساء أمس الأحد، على حساب كرواتيا في موسكو.

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