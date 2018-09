أدان قاض في ميانمار صحفيين من وكالة “رويترز” بخرق قانون أسرار الدولة، وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات، الاثنين، بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة ارتكبها الجيش بحق الروهينغا المسلمين.

وقال القاضي: “(يي لوين إن وا لون)، و(كياو سوي)، انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار، عندما جمعا وثائق سرية”.

ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الصحفيين اللذين أدينا بتهمة “المساس بأسرار الدولة”، وقال ممثل الأمم المتحدة في بورما نوت أوستبي، بعد النطق بالحكم: “نواصل المطالبة بالإفراج عنهما، ويجب أن يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما، ومواصلة عملهما كصحفيين”.

The post “الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صحفيين اتهما بخرق أسرار ميانمار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية