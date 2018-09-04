ميسي يتحدث عن صفقات برشلونة وهزيمة روما وحلم دوري الأبطال

كتب: إياد علي مبروك

بعد أن أصبحت مسئولية قيادة برشلونة على عاتقه وحده عقب رحيل تشافي هيرنانديز و أندريس إنييستا عن صفوف الفريق، تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، اليوم الأثنين عن طموحات و أهداف الفريق فى الموسم الجديد.

ميسى بدأ حواره مع إذاعة "راديو كاتالونيا" قائلا:"هذا العام تريد بطولة دوري أبطال أوروبا، يجب علينا أن نفوز بالبطولة، للنادى و الفريق و المشجعين الرائعين الذين يساندون الفريق دوما".

وتابع أسطورة التانجو الأرجنتيني:" لقد خرجنا من دور الثمانية فى الثلاثة مواسم السابقة، و الموسم الماضي بالتحديد كان سئ للغاية علينا، لقد حققنا نتيجة رائعة فى الكامب نو و لكن تم اقصائنا فى روما بنتيجة كبيرة".

وأتم ميسي حديثه مع الإذاعة الإسبانية قائلا:"لقد دعمنا الفريق بصفقات رائعة، و نملك الأن تشكيلة قوية، بكل تأكيد سننافس بقوة على اللقب هذا الموسم".

يذكر أن فريق برشلونة يغيب عن منصات التتويج لدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015، عندما توج البلوجرانا بلقب البطولة بعد الفوز على اليوفنتوس بنتيجة 3-1 فى مباراة النهائي التي جمعتهما في العاصمة الألمانية برلين.

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