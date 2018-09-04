أتليتكو مدريد بعد إعلان قائمة أفضل لاعب في العالم: لا تعليق

كتب: إياد علي مبروك

فى أول رد فعل بعد إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى العالم (the best)، علق نادي أتليتكو مدريد الإسباني على استبعاد لاعب الفريق أنطوان جريزمان من القائمة النهائية، برغم تقديم المهاجم الفرنسي لموسم رائع مع الروخي بلانكوس و مع منتخب بلاده.

فور إعلان القائمة النهائية نشر الحساب الرسمي لنادي أتليتكو مدريد على موقع التواصل الأجتماعى تويتر صورة جريزمان مع الكؤوس التي توج بها الموسم الماضي تحت عنوان:"لا تعليق" فى أشارة واضحة إلى استنكارهم استبعاد جريزمان من القائمة النهائية لأفضل لاعب فى أوروبا.

يذكر أن الأتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" كان قد أعلن ظهر اليوم الاثنين عن الثلاثي المرشح في القائمة النهائية، وهم محمد صلاح لاعبنا المصري المحترف فى صفوف ليفربول، لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس.

وكانت كل التكهنات والتوقعات تصب فى مصلحة دخول جريزمان ضمن القائمة النهائية للجائزة، لما قدمه اللاعب الموسم الماضي مع أتليتكو مدريد و منتخب فرنسا و اسهامة فى التتويج مع فريقه ببطولتي الدوري الأوروبي و كأس السوبر الأوروبي، و مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخير في روسيا.

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