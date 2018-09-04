صلاح على رأس قائمة ليفربول لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، القوائم النهائية للفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري، حيث ينطلق دور المجموعات للبطولة في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتصدر نجوم فريق ليفربول الإنجليزي وأبرزهم المصري محمد صلاح هداف بريميرليج في الموسم الماضي القائمة الأوروبية، حيث يلعب الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي وريد ستار الصربي.

وشهدت قائمة ليفربول م المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي رغم عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق، بينما شهدت استبعاد لاعب خط الوسط الصربي لازار ماركوفيتش، والذي كان مرشحا للخروج من صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ولم تشهد القائمة التي ضمن 21 لاعبًا اسمي نجمي الفريق الأول ترينت أليكساندر أرنولد وجو جوميز، نظرًا لإمكانية مشاركتهما دون الحاجة لقيدهما في القائمة الرسمية، نظرًا لأنهما لم يتجاوزا واحد وعشرين عامًا.



وجاءت قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر وسيمون مينيوليه.



خط الدفاع: ناثان كلاين، فيرجل فان دايك، ديان لوفرين، ألبرتو مورينو، آندي روبيرسون وجويل ماتيب.



خط الوسط: فابينيو، جوريجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، نبي كيتا، ساديو ماني، جوردان هندرسون، آدم لالانا وشيردان شاكيري.



خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح، دانييل ستوريدج، ديفوك اوريجي ودومينيك سولانكي.



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات لعفها فريقد الريدز منذ انطلاق مسابقة البريميرليج في بداية أغسطس الماضي، يستعد الفريق الأحمر لمواجهة فريق توتنهام هوتسبير في مواجهة نارية بخامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.







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