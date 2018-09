روسيا تبحث تزويد الهند بمحركات صواريخ الفضاء

المتوسط:

أعرب رئيس شركة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، عن تخطيط روسيا لتزويد الهند بمحركات صواريخ الفضاء، موضحا أن “وفدا من روس كوسموس سيتوجه أواخر سبتمبر الجاري إلى الهند لإجراء مباحثات تتعلق بشؤون التعاون المشترك بين روسيا والهند في مجال استكشاف الفضاء.

وأضاف أن الطرفان سيدرسان إمكانية تزويد الأخيرة بمحركات صواريخ الفضاء”، قائلا: “نعلم أن شركاءنا في الهند يعملون حاليا على تطوير برنامجهم الوطني للقيام برحلات فضائية مأهولة، ويختبرون أنظمة الحماية والإنقاذ لرواد الفضاء.. وفدنا الذي سيتوجه إلى نيودلهي سيناقش معهم أنواع المحركات الروسية لصواريخ الفضاء التي سيصبح بإمكانهم الاستفادة منها في هذا البرنامج”.

