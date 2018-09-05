ترامب يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر لتسليط الضوء على "انتهاكاتها للقانون الدولي" خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر. وتهاجم هيلي، إيران عادة، متهمة إياها بالتدخل في الحرب في كل من سوريا واليمن.

وقالت هيلي للصحفيين إن ترامب سيرأس الاجتماع " لتناول انتهاكات إيران للقانون الدولي وعدم الاستقرار الذي تزرعه إيران في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وقال دبلوماسيون، إن إيران قد تطلب التحدث خلال الاجتماع الذي يعقد في 26 سبتمبر. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر . ولم ترد بعثة إيران بالأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة لن تعترض على إلقاء روحاني كلمة.

وقال ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا بالأمم المتحدة، إن اجتماع إيران لابد وأن يركز على تنفيذ قرار صدر في 2015 بشأن إيران.

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