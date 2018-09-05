17 قتيلا في تصادم بين قطارين في أنجولا

لقي 17 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح إثر اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جنوب غرب أنجولا الثلاثاء، كما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة ولاية ناميب في بيان إن الحادث وقع صباح الثلاثاء في منطقة مونهينو عندما اصطدم قطار شحن تابع للشركة الوطنية لسكك الحديد الأنجولية بقطار صيانة تابع لشركة صينية، كان متوقفاً على الخط الحديدي نفسه.

وأضافت أن "الحادث أوقع 17 قتيلاً على الأقل بينهم ميكانيكيان أحدهما أنجولي والآخر صيني، إضافة إلى 12 جريحاً".

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث الذي أشارت الدلائل الأولية إلى احتمال أن يكون سببه خطأ بشريا.

وهو ثاني حادث يقع هذا العام على سكة الحديد هذه البالغ طولها 260 كلم.

وفي فبراير خرج قطار عن السكة من دون أن يتسبّب الحادث بسقوط ضحايا.

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