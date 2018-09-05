أناقة الرجل تبدأ من حذائه.. دليلك لتنسيق البدلة

أناقة المظهر لا ترتبط بالفتاة، فالرجل مهم أن يكون أنيقا ومظهره جذابا كما الفتاة، فدائمًا يقع الرجال في حيرة إذا تعلق الأمر بالمناسبات الرسمية، فالملابس التي يحتاجها الرجل في الصباح عند الذهاب للعمل أو الخروج مع أصدقائه لا تحتاج للتفكير، عكس الحيرة التي يقع فيها إذا تم دعوته لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه.

أكبر المشكلات التي تواجه الرجال هي ارتداء البدل الرسمية، وكيفية تنسيق الحذاء والقميص معها، بعض الخطوات البسيطة يمكنك القيام بها وتمكنك من اختيار حذاء مناسب للون وشكل البدلة التي تنوي ارتدائها، المعلومات التالية تساعدك في الاختيار بسهولة ومنها..

البدله البني

تصلح البدله البني لفصل الصيف لأنها تمنحك طلة مميزة، ارتديها عند ذهابك للعمل أو مقابلة أحد أصدقائك في حفل عشاء رسمي، الحذاء المناسب لها هو اللون البني الفاتح.

البدلة السوداء

البدلة باللون الأسود تناسبك في الكثير من المناسبات، هي مثال للفخامة، إذا أردت الحصول على مظهر رسمي للذهاب لمقابلة عمل أو جنازة، يجب أن تحرص على اختيار حذاء أسود أيضًا مثل لون البدلة، لأنك لو اخترت أي لون آخر للحذاء غير الأسود، فسيبدو أقل رسميةً بكثير من لون البدلة الأسود.



البدلة الكحلي

اللون الكحلي يمنحك حرية أكبر من الأسود، ويصلح لأكثر من مناسبة، يناسبه الحذاء الأسود، البني، والعنابي، والحذاء الأسود يمنحك طلة رسمية تليق بأوقات العمل، أما البني فيمكن اختياره للمناسبات غير الرسمية والعنابي يناسبك إذا كنت تنوي الذهاب إلى المناسبات الاجتماعية.

البدلة الرمادي

البدلة الرمادي تتشابه مع الكحلي في المرونة، تناسبك في المناسبات الرسمية وغير الرسمية، كما أنها تصلح لأوقات الصيف وتضيف لمسة جمالية على مظهرك، يناسبك الحذاء الأسود، أو البني، أو الأحمر العنابي.

وأخيرا.. يمكنك ارتداء البدلة مع بنطلون جينز وحذاء قماش، هذا المظهر يناسبك إذا كنت تريد الظهور بشكل كاجول وبسيط، دون الالتزام بقواعد البدلة الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا