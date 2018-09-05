كورتوا: راموس أفضل مدافع في العالم.. وهذه علاقتي بلاعبي ريال مدريد

كتب: علي الزيني

عبر تيبو كورتوا، حارس مرمى المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، عن سعادته بعد تسجيله المشاركة الأولى بقميص ريال مدريد الإسباني أمام ديبورتيفو ليجانيس، في الجولة الثالثة من الليجا، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة بأربعة أهداف لهدف.

كورتوا انتقل إلى صفوف الملكي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ولكنه جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي خيتافي، وجيرونا، قبل أن يشارك في المباراة الأخيرة.

الحارس البلجيكي تحدث في تصريحات صحفية، قائلًا: «دائما ما يمزح زملائي معي بشأن دوري الأبطال الذي خسرته أمامهم، لاعبو ريال مدريد يتميزون دائما بالتنافسية الكبيرة والرغبة الدائمة في تحقيق الانتصارات، كلما يمر الوقت تعرف كم هو كبير».

وواصل حديثه: «وصلت إلى هنا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ثم شعرت بآلام في الركبة بعد خوضي للتدريب الثاني، لذلك كان يجب أن أتدرب جيدا لمدة أسابيع قليلة، أشعر بالسعادة لأني حصلت على فرصة المشاركة أمام ليجانيس».

وعن ترشيحه لجائزة أفضل حارس في العالم من جانب الاتحاد الدولي «فيفا»، قال كورتوا: «لا أفكر كثيرا في هذا الأمر، سنرى إن كنت سأحصل على الجائزة أم لا».

وأضاف: «الفرق بين بيرنابيو وستامفورد بريدج، أن البرنابيو أكبر مرتين، إنه شعور مختلف تمامًا.. ‏إذا نظرت إلى الأمام، فأنت ترى فقط حائطًا من الأشخاص أثناء وجودك في بريدج، ولايزال بإمكانك رؤية السماء أو الفندق خلف المدرجات».

واختتم: «سيرجيو راموس هو أفضل قلب دفاع العالم.. وفي المستوى العام ريال مدريد أعلى من تشيلسي، وأنا في علاقة رائعه مع الجميع هنا في النادي».

وتم ترشيح الحارس البلجيكي لجائزة الأفضل في العالم مع الفرنسي أوجو لوريس، والدنماركي كاسبر شمايكل.

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