11 قتيلا و300 مصابا.. ضحايا إعصار اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 300 شخص فى إعصار قوى لم تشهده اليابان منذ 25 عاما.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن طوكيو تكافح لإنقاذ أرواح مواطنيها وتقليل عدد الخسائر، حيث بدأ مسؤولو مطار كانساى الذى غمرته المياه فى نقل 5000 راكب بالقوارب بعدما تقطعت بهم السبل وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

وأضافت أن مسؤولى المطار بدأوا فى نقل الركاب إلى مطار كوبى القريب باستخدام زوارق سريعة صباح اليوم، مؤكدين أن إعادة فتح مطار كانساى قد يستغرق من عدة أيام إلى أسبوع وإن هذا يتوقف على الأضرار.

