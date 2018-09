القضاء البرازيلى يوجّه تهمة الفساد إلى مرشّح لمنصب نائب الرئيس

وجّهت النيابة العامّة فى ساو باولو إلى فرناندو حدّاد، المرشّح مع الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تهمة الفساد على خلفيّة تمويل حملته الانتخابية فى انتخابات بلدية المدينة فى 2012.

وبحسب القرار فإن حدّاد الذى قد يحلّ محلّ لولا فى الانتخابات الرئاسية كمرشّح حزب العمّال اليسارى لمنصب الرئيس إذا ما تأكّد رفض ترشيح الرئيس الأسبق، متّهم بأنّه تلقّى من شركة بناء مبلغ 2,6 مليون ريال (حوالى مليون يورو وفقاً لسعر الصرف يومئذ) “لسداد دين مرتبط بحملته الانتخابية فى 2012” والتى جعلت منه رئيساً لبدية ساو باولو.

وأوضحت النيابة العامّة فى قرارها الاتّهامى أنّ شركة “أو تى سى إنجنيريا” للبناء دفعت هذه الأموال لحدّاد على أمل أن تحصل منه لاحقاً، حين يصبح رئيساً للبلدية، على عقود لتنفيذ أشغال عامة.

ولا يزال هذا القرار الاتّهامى بحاجة لأن يصادق عليه القاضى المكلّف هذه القضية كى يحال حدّاد إلى المحاكمة.

