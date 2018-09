مقتل 20 مدنيا وإصابة 70 في تفجير بالعاصمة الأفغانية

المتوسط:

أسفر تفجيرين استهدفا ناديا رياضيا للمصارعة اليوم الأربعاء في العاصمة الافغانية كابل، عن مقتل 20 شخصا مصرعهم وإصابة 70 آخرون بينهم 4 صحفيين.

ورجح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ارتفاع حصيلة القتلى.

ونفذ التفجير الأولي انتحاري مستهدفا النادي الواقع في حي يسكنه الشيعة في العاصمة الأفغانية، وبعد حوالي ساعة انفجرت سيارة مفخخة عندما تجمع الصحفيون وعناصر قوات الأمن في المكان، بحسب المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي.

وقال ستانيكزاي :” كان هناك عناصر من قوات الأمن ومدنيون وصحفيون لا نعرف طبيعة التفجير أو عدد الضحايا المحتملين”.

ودان الرئيس الافغاني أشرف غني في بيان التفجيرين، معتبرا أن “الهجوم على المدنيين والعاملين في الإعلام هو هجوم على حرية التعبير وجريمة ضد الإنسانية”.

