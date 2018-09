الرزاز: أعمال الشغب بجامعة آل البيت تسئ لقيم المجتمع الأردني

المتوسط:

أعرب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ، عن استيائه مما حدث قبل أيام في جامعة آل البيت ومدرسة الفيصلية من تجاوز على القانون، مؤكدا أنه أمر خطير ومسيئ لمجتمعنا وقيمنا وللجامعات والمدارس.

وأضاف الرزاز، اليوم الأربعاء، أثناء جلسة مجلس الوزراء :” من يعتقد أن بإمكانه أن يمس بهيبة جامعاتنا ومدارسنا أو بهيبة الدولة دون رقيب أو حسيب فهو مخطئ “، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات في ظل دولة القانون وقال لن نتساهل مع أي جهة أو فرد ينال من حرمة مؤسساتنا وسمعة بلدنا .

وأشار رئيس الوزراء الأردني الى أن وزاراتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، ستتخذان الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التعدي على هيبة هذه المؤسسات التعليمية وحرمتها.

وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام الحكومة بالحريات وحرية التعبير عن الرأي ولكن ضمن إطار القانون والمؤسسات، مضيفا أن حرية الاشخاص مصانة بموجب الدستور وتنتهي عند التعدي على حرية الاخرين أو على النفع العام أو المؤسسات.

