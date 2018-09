تظاهر آلاف اليمنيين احتجاجا على مقتل الأطفال بصعدة

المتوسط:

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة صعدة معقل الحوثيين اليوم الأربعاء وطالبوا بمحاكمة التحالف الذي تقوده السعودية ردا على هجوم جوي الشهر الماضي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص بينهم 40 طفلا كانوا في حافلة.

كان التحالف وصف الضربة في البداية بأنها مشروعة واتهم الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية لكنه أقر يوم السبت بأن الهجوم غير مبرر وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.

وجاء ذلك في أعقاب تزايد الضغوط الدولية على التحالف بما في ذلك من حلفاء لعمل المزيد للحد من وقوع خسائر في صفوف المدنيين في الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف والتي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

ومن المتوقع أن تبدأ في جنيف يوم الخميس أول جولة لمحادثات السلام منذ قرابة ثلاثة أعوام بين الجانبين المتحاربين في اليمن. وتهدف هذه الجولة إلى حث الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران على العمل سويا نحو وقف القتال وخروج القوات الأجنبية وإقامة حكومة وحدة.

وحمل المحتجون صورا ضخمة لبعض الأطفال الذين قتلوا في الضربات الجوية أثناء مسيرة على طريق رئيسي في المدينة. ودعت لافتات أخرى إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية.

وتحدث مسؤول حوثي أمام الحشود ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية إلى البرهنة على انسانيتهم.

وقال عبد السلام الصليحي إن ”الدول التي تمد تحالف العدوان الإجرامي بالسلاح شريكة مباشرة في سفك دماء الأطفال والنساء“ في بلدنا.

