المهدي المجربي يدعو الأمم المتحدة للتدخل لنزع السلاح في ليبيا

ايوان ليبيا

قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي امس الاربعاء ان الحكومة لم تعد قادرة على ممارسة مهامها تحت التهديد بالسلاح. ودعا المهدي المجربي الأمم المتحدة الى «نزع السلاح في ليبيا»، مشيراً إلى أن التصريحات وحدها لن تنهي الأزمة كما دعا الى درس فرض عقوبات على المتورطين .

كما حذر المجربي من تداعيات الظروف الاقتصادية السيئة في ليبيا نتيجة لتدخل المسلحين في مؤسسات الدولة مشيرا الى أن «الأجسام السياسية التي شاركت في الصخيرات لم تف بواجباتها واستمرت في مناوراتها»، كما ان خطة الأمم المتحدة ولم يتم تنفيذها حتى الآن رغم مرور قرابة عام على إعلانها حاثا الأطراف السياسية على تطبيق خطة الأمم المتحدة وصولا إلى إجراء انتخابات.

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