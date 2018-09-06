صحف عربية: نهاية الاقتتال في طرابلس.. و اشتعال حرب الغنائم

اكدت الصحف العربية الصادرة، اليوم الخميس، انحسار مظاهر الاقتتال في العاصمة طرابلسالتي وصفت في بعض الصحف بحرب الغنائم، في وقت تساءل فيه أحد الكتاب عن المنقذ من تردي الأوضاع في ليبيا.

الغنائم لمن

جريدة العرب اللندينة نشرت مقالاً بعنوان «حرب الغنائم مستمرة في طرابلس»، تناول فيها الكاتب التونسي الحبيب الأسود، قراءته لمجريات الأحداث في العاصمة منذ أيام.

وقال إنه لا شيء في طرابلس يوحي بأن المعركة الدائرة منذ أيام بين الميليشيات قد تنتهي، أو بأن اتفاق الهدنة قد يصمد طويلاً، فعلى الرغم من كل الاجتهادات ومحاولات التوليف بين المتناقضات، يبقى الوضع الليبي على حاله، قابلا للانفجار في كل لحظة، وتبقى العاصمة نقطة الاستقطاب الأولى لأطراف الصراع، كونها مركز القرار، لا السياسي والدبلوماسي فحسب، وإنما المالي والاقتصادي بالأساس، تأكيدا على أن الحرب كانت في جانب أكبر منها منذ العام 2011 حرب غنائم في بلد غني بأرصدته واستثماراته وثرواته النفطية.

وأضاف: «هذه الغنائم التي تثير أطماع الداخل والخارج، صنعت طبقة من أمراء الحرب المحتكمين على مليارات الدولارات، والمسيطرين على مفاصل السلطة في طرابلس».

واعتبر أنه لا شيء يدور بمعزل عن إرادات أمراء الحرب، ففي ما يخص الاعتمادات مثلاً، تعرضت لجنة خبراء منظمة الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي لتهديدات ميليشياوية مباشرة بعد أن تم تسريب تقرير، من 160 صفحة، يكشف عن عمليات فساد ونهب واسعة لأموال عامة.

واشار إلى أن صرف العملة في السوق الموازية تحول إلى مصدر ثروات طائلة للمسلحين الذين يستغلون نفوذهم للحصول على اعتمادات بالسعر الرسمي للدولار، ثم يعيدون طرح تلك المبالغ في السوق الموازية حيث يصل سعر الدولار إلى أكثر من 7 دينارات، وتستمر في تلك العملية الروتينية إلى ما لا نهاية.

وفي ما يخص السيولة، نوه إلى أنه أصبح من العادي أن يقضي المواطن الليبي الغلبان يومًا كاملاً، وربما يقضي ليلة أمام مصرف ليضمن موقعا متقدما في طابور اليوم الموالي، من أجل أن يقتطع من رصيده 200 دينار أي ما يساوي حوالي 30 دولارا بسعر الصرف في السوق الموازية، وعندما تسأل عن السبب، سيجيبك المسؤولون والمتخصصون بأن أغلب الميسورين سحبوا أرصدتهم من المصارف منذ فترة طويلة، وباتوا يديرونها خارج الإطار المصرفي خوفا من أن يتعرضوا هم، أو أفراد أسرهم، إلى الاختطاف أو القتل، فما تبين منذ سنوات أن الميليشيات باتت تمتلك عيونا داخل البنوك، وتعرف أرصدة الحرفاء ومن خلالها تحدد من تراه ضحية مناسبة للابتزاز.

وبالنسبة لموضوع تهريب الوقود، أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منتصف أغسطس الماضي ما تعرض له رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، من تهديدات من قبل عدة ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.

هذه نماذج قليلة مما يدور في العاصمة التي لا تزال تدار من قبل أمراء الحرب وزعماء الميليشيات، بعد أن فشل المجلس الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية التي تضمنها اتفاق الصخيرات الممضى في 17 ديسمبر عام 2015، وتنص على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمج عناصرها في قوات الجيش أو الشرطة، أو في وظائف مدنية أخرى حسب الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص، وهي الترتيبات ذاتها الواردة في النقطة السابعة من نص الاتفاق الممضى بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خلال لقائهما الباريسي في يوليو 2017، حيث أكدا على الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية.

وانتهى إلى أنه حتى وإن جرت الانتخابات فإن ما ستأتي بهم صناديق الاقتراع سيجدون أنفسهم تحت رحمة هذه الميليشيات، وبالتالي فإن لا شيء في طرابلس يوحي بأن المعركة قد تنتهي، أو بأن اتفاق الهدنة المعلن عنه أول قد يصمد طويلاً، لأن الأمر يتعلق بمعطى مهم: فإما أن تكون هناك دولة مؤسسات وإما أن تكون هناك دولة ميليشيات.

من المنقذ؟



أما جريدة «الحياة» فنشرت مقال الكاتب محمد فرحات علي الذي تطرق فيه إلى جزئية المنقذ من الوضع المتردي الذي تعيشه ليبيا. ورأى الكاتب أن الأمر يتطلب وقتًا، خصوصًا مع عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الليبية، وسعيها إلى أن تكون لها اليد الطولى في اتفاق أوروبي– أميركي– عربي على شكل السلطة الجديدة وعلاقاتها بالمحيطين الإقليمي والدولي.

ويقول في معرض مقاله إنه لا أحد يعرف متى تهدأ المعارك في العاصمة الليبية طرابلس ومتى تتجدد، وحكومة الوفاق لن تستطيع الحكم في مرحلة وفاق مستحيل فيبقى لها الاسم وحده في المحافل الدولية، وفي لقاءات مصالحة كذلك الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإيليزيه.

ويضيف أن المعارك التي ترعب مَن تبقى مِن أهل طرابلس وتتركهم رهائن في بيوتهم، يخوضها ثوار مرحلة «الربيع العربي» التي تداخلت فيها صورتا الثائر والإرهابي. وهناك مراقبون يلاحظون أن ثوارًا انحرفوا نحو الإرهاب في حين يصعب أن تجد إرهابيًا ارتقى ليصبح ثائرًا.

وأشار إلى أن بنغازي والشرق حيث يسيطر عسكريًا جيش اللواء خليفة حفتر مكتسبًا شرعية سياسية من البرلمان المنتخب. وهناك مناطق الجنوب حيث معظم منابع النفط وقبائل كبرى تميل سياسيًا إلى الشرعية في بنغازي وتحتمل ضغوط طرابلس في انتظار سلام ليبيا الذي يتحقق عبر وفاق شرقها وغربها وجنوبها.

ايوان ليبيا – متابعات

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