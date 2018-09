تدريبات مشتركة بين الجيشين المصرى والأمريكى قبل فعاليات “النجم الساطع”

فى إطار استعداد القوات المسلحة لاستضافة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 فى الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018 ، استمرت إجراءات تدفق قوات الدول المشاركة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية حيث وصلت إلى عدد من القواعد الجوية رحلات لمختلف الدول وعلى متنها الأفراد والمعدات المشاركة في التدريب .

وفى نفس السياق تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات JCET فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية ( SOFD-A) وقوات الصاعقة المصرية لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعى المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة .

وشمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوى والبحري والغطس الهجومي وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة ، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية .

وتتناول تدريبات ” النجم الساطع 2018 ” موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية .

وتساهم تدريبات النجم الساطع في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر .

