تحالف دعم الشرعية يكشف تعنت الحوثيين

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه منح تصريحا لطائرة الحوثيين المتجهة إلى جنيف لكنهم تعنتوا.

وكانت مصادر يمنية قالت إن الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني أصدرت تصريحاً لانطلاق الطائرة التي تقل وفد الميليشيات من مطار صنعاء، داحضة بذلك دعاوى الحوثيين بأن تأخير سفرهم إلى جنيف لحضور المشاورات كان بسبب عدم وصول طائرة لنقلهم، وعدم وجود تصاريح بذلك.

وتبدأ المباحثات اليمنية في جنيف غدا الجمعة، وفق ما أعلن مكتب المبعوث الأممي، مساء الأربعاء.

