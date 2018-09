تراجع رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا 80% خلال أغسطس

نشر معهد التمويل الدولى IIF، تقريرًا بعنوان متابعة تدفق رؤوس الأموال، يشير إلى وجود تراجع فى تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وأوضح التقرير الذى نشرته صحيفة زمان التركية انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الاقتصادات الصاعدة حول العالم بنحو 80% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو .

وسلط التقرير الضوء على 23 دولة ذات الاقتصادات الصاعدة من بينها تركيا، والأرجنتين، والصين، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى وجود تراجع فى رؤوس الأموال المتدفقة إلى الاقتصادات الصاعدة بنحو 2.2 مليار دولار أمريكى خلال شهر أغسطس، بينما شهد تدفق رؤوس أموال بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكي، أى ما يعنى حدوث تراجع بقيمة 84%.

وأكد التقرير أن دول أمريكا اللاتينية كانت أكثر الدول التى تعرضت لأكبر نسبة خروج رؤوس الأموال بواقع 3.1 مليار دولار أمريكى

