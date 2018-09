تدهور الليرة تأكل نصف شعبية أردوغان

تراجعت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ أظهر استطلاع جديد للرأي، اتخفاض كبير في عدد المرشحين لـ”أردوغان”، تزامنا مع تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وما تعرض له السوق التركي من نسب التضخم غير المسبوقة.

وكشفت مؤسسة “مترو” للأبحاث والدراسات في نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وحمل عنوان “تقييم تركيا في أغسطس 2018″، إلى أن نسبة تأييد المواطنين لأردوغان تراجعت إلى 44.5%.

ووصلت نسبة تأييد أردوغان في الاستطلاع الجديد إلى 46.7%، بينما أكد 8.8% عدم استقرارهم على إجابة معينة.

وكانت نسبة تأييد أردوغان في الدراسة نفسها، الشهر الماضي، عند مستوى 53.2%.

