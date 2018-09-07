عصابات تشادية في الطريق العام بين الكفرة وتازربو وجالو

ايوان ليبيا – وكالات

دانت بلدية تازربو في بيانها امس الخميس ترك العائلات على قارعة الطريق وسط الصحراء من قبل العصابات التشادية بعد التعرض لها،مشيرة إلى أن هذه العصابات تطلب أموال باهضة مقابل إطلاق سراحهم في ظل غياب تام للدولة الليبية ومؤسساتها العسكرية.

وأضافت البلدية أن أعمال السلب والنهب والخطف تكررت دون وجود رادع أوحل جذري لها الأمر الذي سبب إحتقان الشارع في كل بلديتي الكفرة و تازربو بسبب تردي الأوضاع الأمنية داخل تلك المناطق وضواحيها.

البلدية ناشدت في ختام بيانها الحكومة المؤقتةوالقيادة العامة للجيش وكافة الجهات الشرعية بالدولة من ضرورة وضع حل عاجل وسريع لتأمين المواطنين المسافرين على الطريق العام ،منوّهة ً إلى أن سيتم إتخاذ جملة من الإجراءات من قبل الشارع في هذه البلديات لا يحمد عقباها في حال عدم الإستجابة ووضع حل لتردي الأوضاع الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا