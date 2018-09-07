حفتر: الجيش سوف يقوم بعمل يجهض الانتخابات

ايوان ليبيا – وكالات

اكد المشير خليفة حفتر إنه يؤيد اجراء الانتخابات ولكن لوثبت أن الانتخابات لم تكن «نزيه فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها». مؤكداً على دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها «مادامت نزيهة»، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ«اتفاق باريس».

واضاف المشير حفتر خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي امس الخميس إلى أنه « في باريس كان هناك اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها ونحن ملتزمون باتفاق باريس».

وأضاف: «دخلنا فى مجازفة محسوبة ولم ندخل للإنقلاب على السلطة».

وحول أحداث العاصمة طرابلس «هذه الأزمة فى طرابلس لابد أن تنتهي فى أقرب وقت ولايمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه».

وتابع قائلاً: «ليس لدينا لقادة المليشيات فى طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقاً عبر السفارات والعيش بعيداً عن الليبين»، مشيراً إلى أن «هناك من يسبح بحمد إيطاليا وهي ترى فى نفسها عدو بالنسبة لنا».

وأعتبر المشير حفتر أن «الإرهابيين أشر خلق الله وواجهنا عناصر منهم فى ليبيا من كل الجنسيات وأخذنا على نفسنا أن لا نبقي أي عناصر من داعش أحياء مادمنا على قياد الحياة».

ولفت المشير حفتر إلى «رفضه أن يظلم عائلات الإرهابيين أو أن يجري الإستيلاء على ممتلكاتهم وعلى الحكماء المساعدة فى رفض هذه الممارسات».

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