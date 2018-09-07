مجلس النواب يدعو أعضائه لجلسة يوم الاثنين المقبل

ايوان ليبيا

دعا مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلستي المجلس التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 سبتمبر الجاري المخصصة لـ«استيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد».

هذا وقد فشل مجلس النواب من قبل في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني، وهو ما جعل الجلسة تشاورية بحضور 25 نائبا، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية. الأمر الذي أكد معه رئيس المجلس عقيلة صالح ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء. وأكد عقيله أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

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