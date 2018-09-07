الخطوط الجوية البريطانية تحقق في سرقة بيانات عملاء

تحقق شركة الخطوط الجوية البريطانية في سرقة بيانات عملاء من موقعها الالكتروني وتطبيقها للهاتف الجوال، حيث تعرضت نحو 380 ألف بطاقة دفع للاختراق.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان: “الخطوط الجوية البريطانية تحقق بصفة عاجلة في سرقة بيانات خاصة بالعملاء، ولا تتضمن هذه البيانات أية تفاصيل خاصة بالرحلات أو جوازات السفر”.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه “بين 21 أغسطس و5 سبتمبر، تعرضت التفاصيل الشخصية والمالية لنحو 380 ألف بطاقة دفع “للاختراق”، وهي بطاقات خاصة بعملاء يجرون حجوزات بالشركة، وجرت معالجة الاختراق وموقعنا الالكتروني يعمل بشكل طبيعي”.

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