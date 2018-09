أزمة “الأونروا” تتصدر مباحثات وزراء الخارجية العرب.. الثلاثاء

أعلنت الجامعة العربية، أن أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سوف تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء المقبل.

وذكر السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، في تصريحات، أنه تقرر عقد الدورة العادية رقم 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة السودان، على أن يسبقها اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأحد والاثنين القادمين.

وأضاف عفيفي، أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء محاولات إنهاء دور وكالة الأونروا، والتحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، أنها ” لن تمول بعد اليوم أونروا”، متّهمة الوكالة الأممية بأنها “منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وقالت هيذر ناويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن إدارة ترامب “قد راجعت بعناية هذه المسألة، وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا”.

