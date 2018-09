طعن مرشح رئاسي في البرازيل.. والشرطة: الأسباب شخصية

تعرض المرشح الأوفر حظا للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، غايير بولسونارو، إلى الطعن بالسكين في بطنه خلال تجمع انتخابي، ليشاهد آلاف البرازيليين الهجوم، الذي وقع أمام الكاميرات.

وذكرت مستشفى “سانتا كازا” في مدينة جويز دي فورا أن بولسونارو (63 عاما) “مصاب بجرح في البطن نجم عن أداة حادة”.

وفي مؤتمر صحفي بعد العملية الجراحية، أوضح الأطباء أن النائب “مصاب بثلاثة جروح خطيرة في الأمعاء”.

من جهته، صرح متحدث باسم الشرطة العسكرية في ولاية ميناس جيرايس، حيث تقع بلدة جويز دي فورا، لـ “فرانس برس” أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عاما، اعتقل على الفور.

وأفاد تقرير أولي للشرطة العسكرية بأن الرجل الذي طعن المرشح شن هجومه “لأسباب شخصية”.

