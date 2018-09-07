انطلاق القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا | صور

أعلن التلفزيون الإيراني منذ قليل عن بدء القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا.

وتركز المحادثات على محافظة إدلب السورية آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه القوات الحكومية المدعومة بسلاح الجو الروسي لهجوم عسكري ضد المعارضة المسلحة في إدلب، حذرت الأمم المتحدة من أن وقوع هجوم قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وتقدم روسيا وإيران دعما عسكريا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا، بينما تدعم تركيا قوات المعارضة.

وأعلن التلفزيون الإيراني منذ قليل عن بدء القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا.

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