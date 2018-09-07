أردوغان يدعو الرئيسين الإيراني والروسي لدعم وقف إطلاق النار في إدلب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الرئيسين الإيراني والروسي للموافقة على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، وقال إن مثل هذا الاتفاق سيكون "نصرا" للقمة، مشيرا إلى أن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة، وسيدفع ملايين المدنيين صوب الحدود التركية.

وأضاف أن قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت أقصى مداها في مؤشر على إحجام أنقرة عن استقبال المزيد من اللاجئين في حال حدوث تدفق من إدلب السورية، وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري.

وقال الرئيس التركى، إن أنقرة "منزعجة بشدة" من دعم الولايات المتحدة لمنظمة إرهابية في سوريا على الرغم من انحسار تهديد تنظيم داعش، وإن واشنطن تحاول أن تجعل وجود وحدات حماية الشعب الكردية السورية شرقي الفرات دائما.

ويجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران لبحث مصير إدلب، فيما تستعد فصائل متنافسة هناك لما قد تكون آخر معركة كبيرة في الصراع.

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