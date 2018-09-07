عودة حركة الملاحة الجوية الطبيعية إلى مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

باشر مطار معيتيقة الدولي اليوم الجمعة في استئناف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي، حيث استقبل مدرج المطار عدد من الطائرات القادمة من عدة مطار محلية ودولية، وذلك في اليوم الثالث لسريان اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت إدارة المطار، في عدد من منشوراتها اليوم الجمعة على موقع فيسبوك، سريان حركة الرحلات الجوية من المطار ذهابا وإيابا من وإلى المطارات المحلية والعربية.

وكان وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق ميلاد معتوق قد أعلن يوم الخميس استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد توقفها لنحو 10 أيام جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس.

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