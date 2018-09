المتوسط:

أعرب المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على مقدرة إيران وروسيا على العمل معا لردع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، اليوم الجمعة، إن “إحدى المسائل التي يمكن للطرفين التعاون حولها هي ردع أمريكا، لأنها خطر على البشرية وهناك إمكانية لردعها”.

وجدير بالذكر أن لقاء بوتين مع المرشد الإيراني عقد في أعقاب مشاركة الرئيس الروسي في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، والتي نوقش خلالها الوضع في محافظة إدلب السورية.

The post المرشد الإيراني: يمكننا ردع الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية