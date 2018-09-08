نائب رئيس وزراء أيرلندا: حكومتنا لم تفاجأ كثيرا بالإعلان عن زيارة ترامب

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون كوفني أمس الجمعة، إن الحكومة الأيرلندية "لم تفاجأ كثيرا" بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم زيارة البلاد في نوفمبر.

وأعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري أن ترامب سوف يتوجه إلى باريس للاحتفال بالذكرى المئوية للهدنة التي وضعت حدًا للحرب العالمية الأولى.

وأضاف: "وأثناء وجوده في أوروبا، سيزور الرئيس أيضًا أيرلندا لتجديد العلاقات العميقة والتاريخية بين بلدينا".

وقال كوفني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية في اجتماع لأعضاء البرلمان لحزبه "فاين جايل"، إنه يتوقع أن تكون الزيارة القصيرة مثيرة للجدل.

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