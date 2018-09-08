الادعاء العام في ألمانيا: فيديو الاعتداءات على الأجانب في كيمنيتس حقيقي

أعلن الادعاء العام في مدينة درسدن عاصمة ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أمس الجمعة أنه يعتبر شريط الفيديو الذي صور اعتداءات على الأجانب في كيمنيتس قبل أسبوعين حقيقي.

وقال المدعي العام فولفجانج كلاين وفقا لما نقله عنه موقع صحيفة "تسايت" أون لاين الألمانية: "ليست لدينا أي أدلة يمكن أن تفيد بأن شريط الفيديو زائف"، مشيرا إلى أن الشريط سيستخدم لذلك في التحقيقات الجارية.

وذكر المدعي العام أنه لا يعرف على أي أساس وأي معلومات توصل رئيس هيئة حماية الدستور هانز جيورج ماسن إلى نتائج مختلفة عن ذلك.

كان ماسن شكك في صحة شريط الفيديو وتلقى انتقادات عنيفة بسبب ذلك.

وذكرت صحيفة "تسايت" وموقعها الإلكتروني أن هناك شريط فيديو آخر لم ينشر حتى الآن يظهر نفس الرجال أحيانا الذين شكك في رؤيتهم ماسن.

وأضافت الصحيفة أن الفيديو تم تسجيله فعليا في شارع المحطة بكيمنيتس يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن ذلك اتضح من خلال بيانات موقع الهاتف المحمول الذي سجل الشريط.

وواصلت الصحيفة القول إن أحد الأفغان قام بتصوير الفيديو وبعدها بقليل صار هو، فيما يعتقد، ضحية لاعتداء معاد للأجانب أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن شريط الفيديو موجود لديها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا