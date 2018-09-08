إجلاء المهاجرين على وجه السرعة من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» امس الجمعة أن آلاف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس، قد يقعون ضحايا معارك بين «الميليشيات المتناحرة» ويجب إجلاؤهم من ليبيا «على وجه السرعة». كما طالبت ب«الاسراع في تنشيط آليات إعادة التموضع، المتوقفة منذ بضعة أشهر، حتى يتم اجلاء هؤلاء الاشخاص من البلاد في اسرع وقت ممكن».

واضافت المنظمة «في اليوم الثالث من وقف هش لإطلاق النار في طرابلس لا يزال بضعة الاف من اللاجئين والمهاجرين عالقين في مراكز الاحتجاز في العاصمة».

كما صرح ابراهيم يونس، رئيس بعثة «اطباء بلا حدود» في ليبيا إن «عددا كبيرا من مراكز الاحتجاز في طرابلس يقع على خطوط الجبهة». وأضاف: «توزيع الماء والمواد الغذائية، الذي عادة ما تؤمنه منظمات دولية اضطرت اليوم الى تعليق انشطتها بسبب التردي الأمني، بات في خطر والمساعدة الطبية المتوافرة غير كافية».

وأكد البيان أن المنظمة لم تعد منذ بداية المعارك بين الميليشيات في 26 اغسطس، قادرة على الوصول الى احد مراكز الاحتجاز الاكثر اكتظاظا التي كانت فرقها تزورها بانتظام، ما ادى الى حرمان 700 شخص هناك من العناية والمساعدة».

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