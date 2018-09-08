خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

نشرت مجلة «نيوزويك» تقريراً عن كتاب جديد للكاتب الأميركي بوب وودوارد ذكرت فيه: «في يوليو 2017 ، طلب مستشار الأمن القومي آنذاك ، إتش آر ماكماستر ، من الرئيس التوقيع على أمر يتعلق بليبيا ، لكن ترامب انتقد بشدة وقال إن الجيش لا يقوم بما يكفي لكسب المال من احتياطيات النفط في البلاد». وكشفت المجلة أن الرئيس ترامب رفض التوقيع وقال: «لن أوقعه يجب أن تحصل الولايات المتحدة على النفط. لا يركز الجنرالات بما فيه الكفاية على الحصول على الأموال أو جنيها».

يذكر أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول ليبيا، خلال حملته الانتخابية أثارت كثيرًا من الجدل منها ما هو حول المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وتنظيم «داعش» والنفط الليبي. حيث قال في حوار أجرته معه شبكة «فوكس بيزنس» الأميركية في شهر أغسطس 2015 حول التدخل العسكري في ليبيا في سنة 2011: «كان يجب أن نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي»، «وسبق لترامب أن صرح بـ«أنه عندما كانت تندلع حرب في قديم الزمان، فإن الغنائم تعود للمنتصر».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا