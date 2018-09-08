ترامب يطالب بتحقيق في مقال رأي لشخصية مجهولة نشر بصحيفة نيويورك تايمز

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح تحقيق بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا قبل أيام لمسئول كبير في إدارته لم تسمه، والذي قال إنه جزء من "المقاومة" التي تعمل ضد "أسوأ اندفاعات" الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين في طائرة الرئاسة يوم الجمعة "إنه أمن قومي"، مضيفا أن وزير العدل جيف سيشنز "يجب أن يحقق في هوية كاتب هذا المقال لأنني أعتقد حقا أنها مسألة أمن قومي".

وتابع ترامب أيضا أنه "يدرس" ما إذا كان ينبغي على الصحيفة نفسها أن تواجه إجراء من السلطات بسبب مقال الرأي الذي نشر يوم الأربعاء.

وذكر ترامب عن كاتب المقال إنه "في نهاية المطاف سيتضح اسم هذا الشخص المريض"، بينما عرض أيضا إمكان عدم وجود كاتب، قائلا: "ربما فعلت ذلك (صحيفة) تايمز. انظروا، صحيفة تايمز تستخدم مصادر زائفة طوال الوقت".

وتساءل الرئيس عما إذا كان نشر المقال نوع من أنواع الخيانة، ووصف المؤلف بأنه "جبان".

ونفى عدد لا يحصى من المسئولين في الإدارة، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، كتابة المقال.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في بيان إن أي تحقيق لوزارة العدل قد يكون إساءة استخدام للسلطة.

وأكدت "نحن واثقون من أن وزارة العدل تفهم أن التعديل الأول للدستور يحمي جميع المواطنين الأمريكيين وأنها لن تشارك في مثل هذا الاستغلال الفاضح لسلطة الحكومة".

وأضافت: "تهديدات الرئيس تؤكد على ضرورة الحفاظ على هوية كاتب هذا المقال الافتتاحي، كتذكير بأهمية وجود صحافة حرة ومستقلة للديمقراطية الأمريكية".

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