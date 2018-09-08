الإعدام لـ75 متهما بينهم قيادات في الإخوان في قضية رابعة

العنوان-القاهرة

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت السبت بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر إن من بين صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وقضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 من أصل 739 متهما في “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقالت المصادر إن المحكمة حكمت على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع المتهم في القضية بالسجن المؤبد وعلى أسامة محمد مرسي وهو أحد أبناء الرئيس السابق بالسجن المشدد عشر سنوات.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 هاربون.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا سواء بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 هاربون ويحق للمحكوم عليهم حضوريا سواء بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

المصدر (وكالات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية