التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، وبحثا التعاون العسكرى بين البلدين.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال اللقاء، على أهمية التدريب المشترك النجم الساطع 2018، فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.

