إيران تحتج لدى العراق على إحراق قنصليتها بالبصرة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير العراقي بطهران، على خلفية الاعتداء على القنصلية الإيرانية بالبصرة، وإضرام النار فيها، وأبلغته احتجاج إيران الشديد لتقاعس القوات الأمنية العراقية في الحفاظ على هذا المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله: إنه إثر إضرام النار بمبني القنصلية الإيرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران إلى وزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة، وتم إبلاغه مذكرة احتجاج شديدة للحكومة العراقية لتقاعس القوات الأمنية في الحفاظ على هذا المبنى.

وأشار المتحدث إلى أنه تم الطلب من السفير العراقي في اللقاء نقل احتجاج إيران الشديد إلى حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المتسببين واعتقالهم ومحاكمتهم.

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