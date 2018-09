النظام الإيراني يعدم معارضا كرديا

قالت وسائل إعلام موالية للمعارضة الإيرانية، إن النظام الإيراني أعدم ناشطا كرديا بالتزامن مع قصف معاقل أكبر حزبين كرديين معارضين في بلدة كويسنجق في إقليم كرستان العراق (تبعد 65 كيلومترا عن الحدود الإيرانية)، مما أسفر عن مقتل عشرات القتلى والجرحى.

وأسفر القصف عن مقتل 14 شخصا، من بينهم قياديان كبيران في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بحسب مصادر طبية في إقليم كردستان العراق.

وتزامن القصف مع إعدام النظام الإيراني للناشط الكردي رامين حسين بناهي، رغم المناشدات الدولية والحقوقية بإيقاف الإعدام.

