قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصا بعدما وصفتها فى وقت سابق بأنها “واقعة خطيرة” فى بلدة بارنسلى بشمال انجلترا اليوم السبت.

وذكرت الشرطة أن رجلا أصيب بإصابات طفيفة بعد تقارير عن واقعة طعن فى وسط البلدة.

وقالت شرطة ساوث يوركشير في بيان “تم اعتقال شخص واحد على صلة بالواقعة وهو الآن محتجز لدى الشرطة“.

وأضافت “هناك تحقيق جار الآن لتحديد ما إذا كانت الواقعة فردية وما إذا كان الشخص تصرف بمفرده“.

وحثت الشرطة المواطنين على توخى الحذر.

The post الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد واقعة طعن فى بلدة بارنسلى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية