“دانفورد”: نبحث مع ترامب خيارات الرد على استخدام الكيمياوي في إدلب

ذكر الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم السبت، إنه يجري “حوارا روتينيا” مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الخيارات العسكرية حال تجاهل سوريا تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيمياوية في هجوم متوقع على إدلب.

وأضاف في تصريحات خلال زيارة للهند، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم كيمياوي في سوريا، متابعا: “نجري حوارا روتينيا، مع الرئيس للتأكد من أنه يعرف موقفنا فيما يتعلق بالتخطيط في حالة استخدام أسلحة كيمياوية”، لافتا إلى أنه يتوقع أن تكون لدي أميركا خيارات عسكرية.

