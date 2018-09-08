ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان

ارتفع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب اليابان، إلى 30 شخصاً، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب حكومة هوكايدو.

ويواصل منقذون وجنود يابانيون، اليوم السبت، عمليات البحث عن المفقودين لليوم الثالث على التوالي، في قرية صغيرة دفنتها انهيارات أرضية ناجمة عن زلزال قوي، في وقت عادت فيه الكهرباء إلى معظم المنازل وجرى استئناف الرحلات الجوية الدولية.

وضرب الزلزال الذى بلغت قوته 6.7 درجة في حوالى الساعة الثالثة صباحا، الخميس، وأدى إلى انقطاع الكهرباء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة، كما أدى إلى غرق أجزاء من حي في مدينة سابورو الرئيسية في الطين وتسببت في انهيارات أرضية مدمرة.

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