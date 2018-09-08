طائرات روسية وسورية تقصف محافظة إدلب

قصفت طائرات حربية روسية وسورية، بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، اليوم السبت، بعد يوم من إخفاق قمة جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا، في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه الحيلولة دون شن هجوم تدعمه موسكو.

وقال شهود وعمال إغاثة، إن 12 ضربة جوية على الأقل أصابت سلسلة من القرى والبلدات في جنوب إدلب وبلدة اللطامنة في شمال حماة، وهي بلدة لاتزال تحت سيطرة المعارضة.

وأضاف اثنان من سكان المنطقة الواقعة في جنوب إدلب، أن طائرات هليكوبتر سورية أسقطت براميل متفجرة على منازل مدنيين على مشارف مدينة خان شيخون.

وأشار مصدر في الدفاع المدني، إلى أن ثلاثة مدنيين قتلوا في قرية عابدين بجنوب إدلب.

وركزت قمة أمس الجمعة، على عملية عسكرية تلوح في الأفق في إدلب التي تعد آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار الأسد.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال القمة للاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال: إن الهدنة ستكون بلا فائدة، لأنها لن تشمل الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا.

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